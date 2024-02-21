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В Баку состоялся официальный прием по случаю государственного праздника Японии

В Баку состоялся официальный прием по случаю государственного праздника Японии В Баку состоялся официальный прием, посвященный государственному празднику Японии - дню рождения японского императора Нарухито.
Внешняя политика
21 февраля 2024 г. 20:07
В Баку состоялся официальный прием по случаю государственного праздника Японии

В Баку состоялся официальный прием, посвященный государственному празднику Японии - дню рождения японского императора Нарухито.

Как сообщает Report, на открытии мероприятия прозвучали государственные гимны обеих стран.

В мероприятии приняли участие посол Японии в Азербайджане Кацуя Ватанабэ, в качестве почетного гостя - заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, и другие официальные лица.

Выступивший на мероприятии посол отметил, что переизбрание Ильхама Алиева президентом является началом новой эры для Азербайджана: "Основа бесценных отношений между нашими народами была заложена президентом Ильхамом Алиевым. Решение Азербайджана принять СОР29 в этом году имеет большое значение как начало этой новой эры, и я, как друг Азербайджана, искренне приветствую эту инициативу".

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Версия на английском языке ФотоBaku hosts official reception on occasion of Japanese national holiday
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Yaponiyanın Milli Gününə həsr olunmuş rəsmi qəbul keçirilib - YENİLƏNİB

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