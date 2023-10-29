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В Баку проходит официальный прием по случаю 100-летия Турецкой Республики

В Баку проходит официальный прием по случаю 100-летия Турецкой Республики В Баку проходит официальный прием по случаю 100-летия провозглашения Турецкой Республики
Внешняя политика
29 октября 2023 г. 19:02
В Баку проходит официальный прием по случаю 100-летия Турецкой Республики

В Баку проходит официальный прием по случаю 100-летия провозглашения Турецкой Республики.

Как сообщает Report, в мероприятии, организованном посольством Турции в Баку, принимают участие представители дипломатического корпуса, политики, общественные деятели, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, председатель Управления мусульман Кавказа Гаджи Аллахшукюр Пашазаде, представители общественных организаций, военные атташе, депутаты Милли Меджлиса, представители СМИ и другие официальные лица.

На официальном приеме ожидается видеообращение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к участникам мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Türkiyə Cümhuriyyətinin elan edilməsinin 100 ili münasibətilə rəsmi ziyafət verilir

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