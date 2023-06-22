В Баку проходит международный семинар по сотрудничеству Вышеградской группы с Азербайджаном

В Баку стартовал международный семинар "Страны Вышеградской группы и Азербайджан".

В Баку стартовал международный семинар "Страны Вышеградской группы и Азербайджан".

Как передает Report, в семинаре принимают участие представители аккредитованного в стране дипломатического корпуса, местные и зарубежные эксперты.

На открытии мероприятия председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев отметил, что в странах Вышеградской четверки с каждым годом растет число студентов из Азербайджана. "В особенности, рост студентов наблюдается в Чехии и Польше",- отметил он.

Ф.Шафиев подчеркнул, что Азербайджан поддерживает стратегическое партнерство со всеми странами Вышеградской группы.

"Южный Кавказ и Восточную Европу связывают исторически крепкие связи",- добавил он.

В ходе семинара будут обсуждаться проблемы, связанные с энергокризисом, возникшим на фоне войны России в Украине, и пути их решения, а также вызовы будущей технологической трансформации для стран Вышеградской четверки и Азербайджана.