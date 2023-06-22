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В Баку проходит международный семинар по сотрудничеству Вышеградской группы с Азербайджаном

В Баку проходит международный семинар по сотрудничеству Вышеградской группы с Азербайджаном В Баку стартовал международный семинар "Страны Вышеградской группы и Азербайджан".
Внешняя политика
22 июня 2023 г. 10:35
В Баку проходит международный семинар по сотрудничеству Вышеградской группы с Азербайджаном

В Баку стартовал международный семинар "Страны Вышеградской группы и Азербайджан".

Как передает Report, в семинаре принимают участие представители аккредитованного в стране дипломатического корпуса, местные и зарубежные эксперты.

На открытии мероприятия председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев отметил, что в странах Вышеградской четверки с каждым годом растет число студентов из Азербайджана. "В особенности, рост студентов наблюдается в Чехии и Польше",- отметил он.

Ф.Шафиев подчеркнул, что Азербайджан поддерживает стратегическое партнерство со всеми странами Вышеградской группы.

"Южный Кавказ и Восточную Европу связывают исторически крепкие связи",- добавил он.

В ходе семинара будут обсуждаться проблемы, связанные с энергокризисом, возникшим на фоне войны России в Украине, и пути их решения, а также вызовы будущей технологической трансформации для стран Вышеградской четверки и Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Fərid Şəfiyev: “Vişeqrad qrupu ölkələrində Azərbaycandan olan tələbələrin sayı ildən-ilə artır”
Версия на английском языке International seminar dedicated to Visegrad Group countries gets underway in Baku

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