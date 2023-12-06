В Баку проходит международный форум на тему здоровой окружающей среды

В Баку проходит международный форум "Здоровая окружающая среда и жизнь без мин для достижения целей устойчивого развития", организованный Агентством государственной поддержки неправительственных организаций.

В Баку проходит международный форум "Здоровая окружающая среда и жизнь без мин для достижения целей устойчивого развития", организованный Агентством государственной поддержки неправительственных организаций.

Как сообщает Report, в форуме принимают участие исполнительный директор агентства Айгюн Алиева, заведующий сектором отдела по вопросам внешней политики Администрации президента Габиб Микаилли, председатель комитета Милли Меджлиса природных ресурсов, энергетики и экологии Садиг Гурбанов, председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов, заместитель главы аппарата омбудсмена Рашид Румзаде, глава офиса резидента-координатора ООН в Азербайджане Канако Мабучи, председатель Международного евразийского фонда прессы Умуд Мирзаев, представители НПО и медиа.