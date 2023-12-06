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В Баку проходит международный форум на тему здоровой окружающей среды

В Баку проходит международный форум на тему здоровой окружающей среды В Баку проходит международный форум "Здоровая окружающая среда и жизнь без мин для достижения целей устойчивого развития", организованный Агентством государственной поддержки неправительственных организаций.
Внешняя политика
6 декабря 2023 г. 11:15
В Баку проходит международный форум на тему здоровой окружающей среды

В Баку проходит международный форум "Здоровая окружающая среда и жизнь без мин для достижения целей устойчивого развития", организованный Агентством государственной поддержки неправительственных организаций.

Как сообщает Report, в форуме принимают участие исполнительный директор агентства Айгюн Алиева, заведующий сектором отдела по вопросам внешней политики Администрации президента Габиб Микаилли, председатель комитета Милли Меджлиса природных ресурсов, энергетики и экологии Садиг Гурбанов, председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов, заместитель главы аппарата омбудсмена Рашид Румзаде, глава офиса резидента-координатора ООН в Азербайджане Канако Мабучи, председатель Международного евразийского фонда прессы Умуд Мирзаев, представители НПО и медиа.

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Версия на английском языке ФотоBaku hosting international forum on healthy environment
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda sağlam ətraf mühitlə bağlı beynəlxalq forum keçirilir

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