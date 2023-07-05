В Баку проходит международное мероприятие, посвященное 100-летию великого лидера Гейдара Алиева

В Бакинском Конгресс-центре в рамках встречи министров Координационного бюро Движения неприсоединения проходит международное мероприятие, посвященное 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.

В Бакинском Конгресс-центре в рамках встречи министров Координационного бюро Движения неприсоединения проходит международное мероприятие, посвященное 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, на встрече выступает министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

В мероприятии также принимают участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и делегации из других стран.

Отметим, что сегодня и завтра в Бакинском Конгресс-центре состоится встреча министров Координационного бюро Движения неприсоединения.

На мероприятии, наряду с многочисленными дополнительными мероприятиями, связанными с повесткой дня движения, будет рассмотрен вопрос о принятии итоговых документов, в том числе Бакинской Декларации.