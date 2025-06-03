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В Баку проходит международная конференция, посвященная французскому колониализму

В Баку проходит международная конференция, посвященная французскому колониализму В Баку проходит международная конференция, посвященная французскому колониализму
Внешняя политика
3 июня 2025 г. 09:41
В Баку проходит международная конференция, посвященная французскому колониализму

В Баку проходит международная научная конференция "Имперское устройство: идеологии и реалии колониализма", посвященная французскому колониализму.

Как сообщает Report, мероприятие организовано Бакинской инициативной группой.

Это первая международная конференция ученых, специализирующихся в области деколонизации и работающих в различных структурах ООН. В научной конференции принимают участие опытные эксперты ООН в области деколонизации, известные ученые из бывших и нынешних колоний Франции, признанные специалисты в области международного права, аккредитованные в Азербайджане послы иностранных государств, а также депутаты и другие официальные лица.

На конференции будут глубоко проанализированы тяжелые последствия колониальной политики, действия колониальных держав в отношении порабощенных народов, применяемые методы дискриминации, а также политические, экономические и культурные ограничения, являющиеся частью неоколониализма, и политика целенаправленной утраты национальной идентичности.

Будут обсуждаться пути решения системного неравенства на уровне международных организаций, использование существующих возможностей и реализация эффективных механизмов в рамках международных организаций в контексте препятствования колониальными державами завершению процесса деколонизации, который является требованием международного права и резолюций ООН.

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Версия на английском языке Int’l conference on French colonialism underway in Baku
Версия на азербайджанском языке Bakıda Fransa kolonializminə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans keçirilir

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