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В Баку проходит международная конференция, посвященная французскому колониализму

В Баку проходит международная конференция, посвященная французскому колониализму В Баку проходит международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой (БИГ)
Внешняя политика
20 октября 2023 г. 09:59
В Баку проходит международная конференция, посвященная французскому колониализму

В Баку проходит международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой (БИГ).

Как сообщает Report, в ней принимают участие представители 14 стран, а также заморских территорий Франции и Корсики.

Программа международной конференции включает выступления участников о ситуации на представляемых ими территориях, о грубом вмешательстве Франции во внутренние дела государств в ее бывших колониях, грубом нарушении Францией прав человека в ее нынешних колониях, а также широкие дискуссии участников на тему деколонизации.

Отметим, что Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджана.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов различных регионов мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.

22 сентября БИГ провел в штаб-квартире ООН конференцию на тему "Деколонизация: Тихая революция".

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Версия на английском языке ФотоBaku hosting international conference on French colonial policy
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Fransanın müstəmləkəçilik siyasəti ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilir

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