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    В Баку проходит международная конференция, посвященная 100-летию АДР

    Мамедъяров: В то время было сложно найти свое место на международной арене, но АДР смог создать с нуля дипломатические связи© Report/ Firi Salim

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ "Несмотря на внешние и внутренние проблемы, Азербайджанская Демократическая Республика (АДР) смогла  создать все необходимые для существования государства общественные и государственные институты и обеспечила права и свободы человека, а также укрепить внешние связи". 

    Как  сообщает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, выступая на международной конференции, посвященной 100-летию Азербайджанской Демократической Республики в Университете АДА. 

    По словам главы МИД, сегодня современный Азербайджан является правопреемницей АДР и существует на тех принципах, которые были заложены первой республикой.

    Мамедъяров отметил, что АДР также был нацелен на формирование национальной идентичности, с этой целью была проделана большая работа в области образования, в частности, создан первый государственный университет.

    "В то время было сложно найти свое место на международной арене, но АДР смог создать с нуля дипломатические связи", - заявил Э. Мамедъяров, напомнив, что уже в тот период армяне  начали выдвигать территориальные претензии к Азербайджану, ручаясь поддержкой и христианской солидарностью ряда стран.

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