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В Баку проходит международная конференция по предотвращению незаконной деятельности на оккупированных территориях

© Report

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ В Баку открылась международная конференция по предотвращению незаконной экономической деятельности на оккупированных территориях.

Как сообщает Report, в ходе нее  участники обсудят вопросы предотвращения незаконной экономической и иной деятельности на оккупированных территориях, ответственности третьих сторон и их влияние на решение конфликта.

На конференции принимают участие министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаевдиректор Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО Метшильд Рослер, а также ряд зарубежных экспертов. 

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