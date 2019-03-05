В Баку проходит международная конференция по предотвращению незаконной деятельности на оккупированных территориях

© Report https://report.az/storage/news/3442aa01adc8df7494dd62de1f864d92/a6c62761-20ae-4645-9260-2bc068dfd86b_292.jpg

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ В Баку открылась международная конференция по предотвращению незаконной экономической деятельности на оккупированных территориях.

Как сообщает Report, в ходе нее участники обсудят вопросы предотвращения незаконной экономической и иной деятельности на оккупированных территориях, ответственности третьих сторон и их влияние на решение конфликта.

На конференции принимают участие министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, директор Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО Метшильд Рослер, а также ряд зарубежных экспертов.