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В Баку проходит международная конференция по борьбе с исламофобией

В Баку проходит международная конференция по борьбе с исламофобией В Баку начала работу международная конференция на тему "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".
Внешняя политика
8 марта 2024 г. 09:17
В Баку проходит международная конференция по борьбе с исламофобией

В Баку начала работу международная конференция на тему "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".

Как сообщает Report, мероприятие организовано Бакинским международным центром мультикультурализма, Центром анализа международных отношений, Форумом межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группой.

В конференции, приуроченной к Международному дню борьбы с исламофобией, принимают участие 130 гостей из более чем 30 стран мира, включая ученых, экспертов международных организаций, религиозных деятелей и представителей неправительственных организаций, а также местных экспертов, представителей госструктур, руководителей религиозных общин и др.

В рамках конференции пройдут два пленарных заседания и различные сессии на актуальные темы, 10 марта планируется визит участников мероприятия в Шушу.

Международный день борьбы с исламофобией отмечается 15 марта. Впервые решение о его учреждении было принято на заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), которое прошло в городе Ниамей Республики Нигер 27-28 ноября 2020 года.

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Версия на английском языке Int’l conference to fight against Islamophobia underway in Baku
Версия на азербайджанском языке Bakıda islamofobiya ilə mübarizəyə həsr olunan beynəlxalq konfrans keçirilir

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