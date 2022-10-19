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В Баку проходит международная конференция омбудсменов и Национальных институтов по правам человека

В Баку проходит международная конференция омбудсменов и Национальных институтов по правам человека В Баку проходит международная конференция омбудсменов и Национальных институтов по правам человека на тему ”Роль омбудсменов и Национальных институтов по правам человека в сфере бизнеса и прав человека".
Внешняя политика
19 октября 2022 г. 11:08
В Баку проходит международная конференция омбудсменов и Национальных институтов по правам человека

В Баку проходит международная конференция омбудсменов и Национальных институтов по правам человека на тему ”Роль омбудсменов и Национальных институтов по правам человека в сфере бизнеса и прав человека".

Как сообщает Report, целью мероприятия является пропаганда на международном уровне реформ, осуществляемых в нашей стране в области защиты прав человека, обсуждение тенденций и вызовов в сфере бизнеса и прав человека, а также обмен положительным опытом в этой области.

В конференции принимают участие Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева, представители Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества, в том числе представители Турции, Пакистана, Марокко, Ирана, Индонезии.

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Версия на английском языке ФотоInl't conference of ombudspersons underway in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Ombudsmanların və Milli İnsan Hüquqları Təsisatlarının beynəlxalq konfransı keçirilir

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