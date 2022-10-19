В Баку проходит международная конференция омбудсменов и Национальных институтов по правам человека

В Баку проходит международная конференция омбудсменов и Национальных институтов по правам человека на тему ”Роль омбудсменов и Национальных институтов по правам человека в сфере бизнеса и прав человека".

В Баку проходит международная конференция омбудсменов и Национальных институтов по правам человека на тему ”Роль омбудсменов и Национальных институтов по правам человека в сфере бизнеса и прав человека".

Как сообщает Report, целью мероприятия является пропаганда на международном уровне реформ, осуществляемых в нашей стране в области защиты прав человека, обсуждение тенденций и вызовов в сфере бизнеса и прав человека, а также обмен положительным опытом в этой области.

В конференции принимают участие Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева, представители Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества, в том числе представители Турции, Пакистана, Марокко, Ирана, Индонезии.