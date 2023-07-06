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В Баку проходит международная конференция о ликвидации колониализма

В Баку проходит международная конференция о ликвидации колониализма В Баку начала работу международная конференция на тему "На пути к полной ликвидации колониализма".
Внешняя политика
6 июля 2023 г. 09:21
В Баку проходит международная конференция о ликвидации колониализма

В Баку начала работу международная конференция на тему "На пути к полной ликвидации колониализма".

Как сообщает Report, мероприятие организовано Центром анализа международных отношений и проводится параллельно с министерской встречей Координационного бюро Движения неприсоединения в рамках председательства Азербайджана в ДН.

В конференции принимают участие официальные лица и политики высокого уровня из Франции и ряда ее заморских территорий – Новой Каледонии, Французской Полинезии, Французской Гвианы, Мартиники, Уоллис и Футуны, а также Соломоновых островов.

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Версия на английском языке ФотоInt’l conference on colonialism elimination underway in Baku

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