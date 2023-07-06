В Баку проходит международная конференция о ликвидации колониализма

В Баку начала работу международная конференция на тему "На пути к полной ликвидации колониализма".

В Баку начала работу международная конференция на тему "На пути к полной ликвидации колониализма".

Как сообщает Report, мероприятие организовано Центром анализа международных отношений и проводится параллельно с министерской встречей Координационного бюро Движения неприсоединения в рамках председательства Азербайджана в ДН.

В конференции принимают участие официальные лица и политики высокого уровня из Франции и ряда ее заморских территорий – Новой Каледонии, Французской Полинезии, Французской Гвианы, Мартиники, Уоллис и Футуны, а также Соломоновых островов.