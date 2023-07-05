В Баку проходит мероприятие "Возрождение Движения неприсоединения после COVID-19"

В Баку в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения проходит мероприятие "Возрождение Движения неприсоединения после COVID-19".

В Баку в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения проходит мероприятие "Возрождение Движения неприсоединения после COVID-19".

Как передает Report, на встрече, организованной South Center совместно с Исламским банком развития, рассмотрены предложения по усилению роли организации в эпоху после COVID-19.

Участники мероприятия также обсудят как можно активизировать Движение неприсоединения для поддержки потребностей в области развития и стремления его государств-членов к достижению Целей устойчивого развития.