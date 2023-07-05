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В Баку проходит мероприятие "Возрождение Движения неприсоединения после COVID-19"

В Баку проходит мероприятие "Возрождение Движения неприсоединения после COVID-19" В Баку в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения проходит мероприятие "Возрождение Движения неприсоединения после COVID-19".
Внешняя политика
5 июля 2023 г. 15:27
В Баку проходит мероприятие Возрождение Движения неприсоединения после COVID-19

В Баку в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения проходит мероприятие "Возрождение Движения неприсоединения после COVID-19".

Как передает Report, на встрече, организованной South Center совместно с Исламским банком развития, рассмотрены предложения по усилению роли организации в эпоху после COVID-19.

Участники мероприятия также обсудят как можно активизировать Движение неприсоединения для поддержки потребностей в области развития и стремления его государств-членов к достижению Целей устойчивого развития.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda “Qoşulmama Hərəkatının COVID-19-dan sonra dirçəlişi” adlı tədbir keçirilir
Версия на английском языке Revival of Non-Aligned Movement after COVID-19 event underway in Baku

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