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В Баку проходит мероприятие, посвященное деколонизации острова Реюньон

В Баку проходит мероприятие, посвященное деколонизации острова Реюньон В Баку проходит международная конференция на тему "Независимость Реюньона: взгляд на колониальное наследие Франции и путь к суверенитету".
Внешняя политика
21 января 2025 г. 09:32
В Баку проходит мероприятие, посвященное деколонизации острова Реюньон

В Баку проходит международная конференция на тему "Независимость Реюньона: взгляд на колониальное наследие Франции и путь к суверенитету".

Как сообщает корреспондент Report, в мероприятии, организованном Бакинской инициативной группой, принимают участие представители коренного населения Реюньона, борющегося за независимость, а также руководители организаций, выступающих против колониализма, правозащитники, руководители неправительственных организаций, эксперты по деколонизации и исследователи.

На конференции будет обсуждена работа, направленная на признание права коренного населения Реюньона на самоопределение, а также международно-правовые механизмы в данном конкретном случае.

Отметим, что остров Реюньон был открыт португальскими путешественниками в начале 1500-х годов, и был захвачен французами во времена Людовика XIV в 1642 году и назван островом Бурбон. Три года спустя там была основана первая постоянная колония.

Колониальное наследие на острове Реюньон продолжает оказывать влияние на экономическую, политическую и социальную сферы. Доминирующее положение Франции на острове и сильные механизмы влияния создают серьезные препятствия для усилий местного населения по достижению политической и экономической независимости.

Мероприятие в Баку послужит платформой для призыва к важности международной поддержки для самостоятельного определения коренным населением острова Реюньон своего будущего.

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Версия на английском языке ФотоEvent dedicated to Reunion Island under French colonial rule underway in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Fransanın müstəmləkəçiliyi altında olan Reyunyon adasına həsr edilmiş tədbir keçirilir

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