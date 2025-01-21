В Баку проходит мероприятие, посвященное деколонизации острова Реюньон

В Баку проходит международная конференция на тему "Независимость Реюньона: взгляд на колониальное наследие Франции и путь к суверенитету".

В Баку проходит международная конференция на тему "Независимость Реюньона: взгляд на колониальное наследие Франции и путь к суверенитету".

Как сообщает корреспондент Report, в мероприятии, организованном Бакинской инициативной группой, принимают участие представители коренного населения Реюньона, борющегося за независимость, а также руководители организаций, выступающих против колониализма, правозащитники, руководители неправительственных организаций, эксперты по деколонизации и исследователи.

На конференции будет обсуждена работа, направленная на признание права коренного населения Реюньона на самоопределение, а также международно-правовые механизмы в данном конкретном случае.

Отметим, что остров Реюньон был открыт португальскими путешественниками в начале 1500-х годов, и был захвачен французами во времена Людовика XIV в 1642 году и назван островом Бурбон. Три года спустя там была основана первая постоянная колония.

Колониальное наследие на острове Реюньон продолжает оказывать влияние на экономическую, политическую и социальную сферы. Доминирующее положение Франции на острове и сильные механизмы влияния создают серьезные препятствия для усилий местного населения по достижению политической и экономической независимости.

Мероприятие в Баку послужит платформой для призыва к важности международной поддержки для самостоятельного определения коренным населением острова Реюньон своего будущего.