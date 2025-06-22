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В Баку проходит мероприятие EuroVillage-2025

В Баку проходит мероприятие EuroVillage-2025 В Баку проходит мероприятие EuroVillage-2025, организованное представительством Евросоюза в Азербайджане.
Внешняя политика
22 июня 2025 г. 15:28
В Баку проходит мероприятие EuroVillage-2025

В Баку проходит мероприятие EuroVillage-2025, организованное представительством Евросоюза в Азербайджане.

Как сообщает Report, мероприятие организовано по случаю Дня Европы и проводится при совместном участии Евросоюза, его государств-членов, Министерства молодежи и спорта Азербайджана и других партнерских организаций.

Отметим, что EuroVillage-2025 посвящен пропаганде здорового образа жизни и спорта.

В рамках мероприятия представлены павильоны стран ЕС, интерактивные уголки, сценические выступления, развлекательные и познавательные мероприятия для детей и взрослых. Также для посетителей организованы музыка, танцы, спортивные игры и конкурсы с призами.

Глава представительства Евросоюза в Азербайджане, посол Петер Михалко отметил: "Европейский городок - это возможность увидеть, узнать и насладиться богатой культурой и разнообразием, которые делают Европейский союз уникальным. Мы рады разделить праздник с нашими азербайджанскими друзьями!".

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Версия на английском языке EuroVillage 2025 event underway in Baku
Версия на азербайджанском языке Bakıda “EuroVillage 2025” tədbiri keçirilir

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