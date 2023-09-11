В Баку проходит круглый стол на тему регионального сотрудничества с Казахстаном

В Баку проходит круглый стол на тему "Азербайджан-Казахстан: региональное сотрудничество», организованный Центром анализа международных отношений (ЦАМО).

В Баку проходит круглый стол на тему "Азербайджан-Казахстан: региональное сотрудничество", организованный Центром анализа международных отношений (ЦАМО).

Как передает Report, председатель ЦАМО Фарид Шафиев, открывая мероприятие, подчеркнул, что двусторонние отношения между странами развиваются поступательно.

По его словам, поддерживание тесных связей со странами Центральной Азии является приоритетом во внешней политики Азербайджана.

"Сегодня мы обсудим важные темы двустороннего сотрудничества, ситуацию в регионе, а также нововведения, которые внедряются сейчас в Казахстане",- добавил Шафиев.