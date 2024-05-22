В Баку проходит конференция на тему расширения контактов между семьями шехидов тюркского мира

В Баку при организации общественного союза поддержки семей шехидов "Зафар" проходит конференция под названием "Расширение контактов между семьями шехидов тюркского мира".
Как сообщает Report, конференция началась с минуты молчания в память о шехидах.
Затем было показано видеообращение президента Турецкой Республики Северного Кипра Эрсина Татара участникам конференции.
На мероприятии было отмечено, что по линии институтов гражданского общества будут проходить взаимные визиты семей шехидов из Северного Кипра и Азербайджана.