В Баку проходит конференция на тему расширения контактов между семьями шехидов тюркского мира

В Баку проходит конференция на тему расширения контактов между семьями шехидов тюркского мира

В Баку при организации общественного союза поддержки семей шехидов "Зафар" проходит конференция под названием "Расширение контактов между семьями шехидов тюркского мира".

https://static.report.az/photo/01f1e750-032b-3ae6-861b-1495571e884e.jpg https://static.report.az/photo/01f1e750-032b-3ae6-861b-1495571e884e.jpg