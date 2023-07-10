В Нахчыване проходит конференция на тему приграничного сотрудничества прокуратур Азербайджана и Турции

В Нахчыване проходит конференция на тему приграничного сотрудничества прокуратур Азербайджана и Турции

В Нахчыване проходит конференция на тему приграничного сотрудничества прокуратур Азербайджана и Турции.

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В Нахчыване проходит конференция на тему приграничного сотрудничества прокуратур Азербайджана и Турции. Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. В конференции принимают участие генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев, полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли, председатель Верховного суда Турции Мехмет Акарджа, генпрокурор Верховного суда Турции Бекир Шахин, руководители центральных органов исполнительной власти автономной республики, председатель Верховного суда, сотрудники прокуратуры и другие официальные лица. Подпишитесь на наш Telegram канал