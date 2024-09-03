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В Баку проходит конференция на тему "Незаконная оккупация Францией острова Майотта"

В Баку проходит конференция на тему "Незаконная оккупация Францией острова Майотта" В Баку проходит конференция на тему "Незаконная оккупация Францией острова Майотта".
Внешняя политика
3 сентября 2024 г. 10:18
В Баку проходит конференция на тему Незаконная оккупация Францией острова Майотта

В Баку проходит конференция на тему "Незаконная оккупация Францией острова Майотта".

Как сообщает Report, конференция, организованная Бакинской инициативной группой (БИГ), посвящена острову Майотта, который находится под незаконной оккупацией Франции.

В мероприятии принимают участие общественно-политические деятели, представители научных кругов, правозащитники, руководители неправительственных организаций, члены политических партий, а также представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане.

Конференция предусматривает обсуждение истории французской колонизации Коморских островов, оккупации Майотты Францией и нанесенного в результате этого ущерба островам, геополитических и экономических интересов колониальной политики Франции в этом регионе, а также позиции международных организаций по отношению к острову Майотта Союза Коморских островов.

Напомним, что это 16-е международное мероприятие, проведенное за последний год Бакинской инициативной группой, оказывающей поддержку народам, борющимся с колониальной политикой.

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Версия на английском языке ФотоBaku hosting conference on ‘Illegal French Occupation of Mayotte Island of Comoros Union’
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda "Qəmər Adaları İttifaqının Mayot adasının Fransa tərəfindən qeyri-qanuni işğalı" adlı konfrans keçirilir

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