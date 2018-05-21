В Баку проходит конференция "Гражданское участие при принятии законов"

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Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Необходимо создать все необходимые условия, в частности, законодательные и институциональные рамки для имплементации проекта "Гражданское Участие при Принятии Законов".

Как передает Report, об этом на на открытии конференции "Гражданское Участие при Принятии Законов" сказал руководитель бакинского офиса Совета Европы Золтан Херньес.

Он отметил, что с этой целью участники конференции обсуждают соответствующий документ.

По словам руководителя Департамента Демократического Управления Совета Европы Даниеля Попеску, существующее законодательство нуждается в усовершенствовании.

"Необходимо обеспечить более легкий доступ к гражданскому участию",- отметил он.

Выступивший на открытии депутат парламента Азай Гулиев отметил, что гражданское участие при принятии законов обеспечено конституцией Азербайджанской Республики.

"В соответствие с этим законом, члены гражданского общества имеют право создавать при органах исполнительной власти, кабинете министров и других органах власти общественные советы для контроля над принятыми законами и решениями", - отметил он.