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В Баку проходит конференция "Борьба с минной угрозой: инновации и передовые практики"

В Баку проходит конференция "Борьба с минной угрозой: инновации и передовые практики" В Баку проходит международная конференция “Борьба с минной угрозой: инновации и передовые практики", организованная Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).
Внешняя политика
28 ноября 2023 г. 10:27
В Баку проходит конференция Борьба с минной угрозой: инновации и передовые практики

В Баку проходит международная конференция “Борьба с минной угрозой: инновации и передовые практики", организованная Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие председатель правления ANAMA Вугар Сулейманов, руководитель сектора информационного обеспечения первого вице-президента Азербайджанской Республики Фархад Амирбеков, руководитель аппарата Кабинета Министров Руфат Мамедов, председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, глава представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Петер Михалко, резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева, депутаты Милли Меджлиса, представители дипломатических представительств и другие.

Целью проведения конференции, которая продлится два дня, является доведение до мира минной проблемы Азербайджана, демонстрация глобальных инновационных технологий в сфере гуманитарного разминирования и усиление международного сотрудничества в этой сфере.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “Mina təhlükəsi ilə mübarizə: innovasiyalar və qabaqcıl təcrübələr” konfransı keçirilir

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