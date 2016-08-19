В Баку проходит Форум сотрудничества в области государственного управления между Азербайджаном и Южной Кореей

Баку. 19 август. REPORT.AZ/ Проведение сегодняшнего форума нацелено на расширение азербайджано-корейских связей и обмен опытом Кореи в области электронного обслуживания.

Как сообщает Report, об этом на Форуме сотрудничества в области государственного управления между Азербайджаном и Южной Кореей сказал министр внутренних дел Кореи Хон Юн Сык.

В своей речи министр рассказал о том, что после обретения независимости Корея была никому не известна, но, нацелившись на будущее, страна добилась больших успехов и стала одной из передовых стран. По его словам, сегодня в Корее люди могут, не выходя из дома, посредством интернет получить нужную справку или разрешения.

Министр в своем выступлении выразил уверенность, что и в будущем Азербайджан и Корея будут продолжать работу над улучшением качества обслуживания граждан, а также будет проведен обмен мнениями в этой сфере. Отметив, что между двумя странами существуют крепкие дипломатические связи, установленные 25 лет назад, министр выразил надежду, что эти отношения будут процветать в будущем.