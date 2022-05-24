В Баку проходит День итальянского дизайна

В Университете ADA в Баку проходит День итальянского дизайна.

В Университете ADA в Баку проходит День итальянского дизайна.

Как сообщает Report, открывая мероприятие, ректор Университета ADA Хафиз Пашаев отметил, что Азербайджан и Италию связывает крепкое сотрудничество, в том числе в сфере образования.

Так, на территории Университета ADA, будет построен Университет Италия-Азербайджан. Его реализация стала возможной в рамках договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Ильхама Алиева в Италию в феврале 2020 года, когда была подписана "Совместная декларация об усилении многомерного стратегического партнерства". Открытие университета станет еще одним шагом в укреплении азербайджано-итальянского сотрудничества.

В реализации проекта принимают участие Университет ADA, а также пять итальянских вузов- Болонский университет, Миланский университет, Политехнический университет Турина, университет Сапиенца, университет ЛУИС.

Посол Италии в Азербайджане Клаудио Таффури в свою очередь отметил, что его страна владеет 70% мирового культурного наследия. "Для нас дизайн и искусство - часть нашей жизни и часть нашей истории. Сегодня мы будем говорить о технологичности дизайна, это особенно важно в мире глобализации. Азербайджан и Италия создают синергию в сфере дизайна. Также сегодня мы представим выставку, объединяющую работы итальянских дизайнеров и профессионалов в сфере дизайна", - заявил посол.

Итальянский архитектор Мишель де Люччи продемонстрировал участникам мероприятия серию своих работ, среди которых один из символов современного Тбилиси – висячий волнообразный мост длиной в 156 метров.