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В Баку проходит 65-я пленарная сессия ПА ОЧЭС

В Баку проходит 65-я пленарная сессия ПА ОЧЭС В Баку проходит 65-я пленарная сессия Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС).
Внешняя политика
18 июня 2025 г. 10:06
В Баку проходит 65-я пленарная сессия ПА ОЧЭС

В Баку проходит 65-я пленарная сессия Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС).

Как сообщает Report, на сессии со вступительной речью выступит председатель Милли Меджлиса и ПА ОЧЭС Сахиба Гафарова.

В ходе пленарной сессии пройдут обсуждения на тему "Укрепление связей в регионе ОЧЭС, повышение мобильности путем создания умной и устойчивой транспортной инфраструктуры", будут приняты соответствующие решения.

В рамках мероприятия ожидается проведение заседаний нескольких комитетов организации, рассмотрение организационных вопросов.

На сессии председательство в ПА ОЧЭС перейдет от Азербайджана к Болгарии.

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Версия на английском языке 65th Plenary Session of BSEC Parliamentary Assembly underway in Baku
Версия на азербайджанском языке Bakıda QDİƏT PA-nın 65-ci plenar sessiyası keçirilir

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