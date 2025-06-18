В Баку проходит 65-я пленарная сессия ПА ОЧЭС

В Баку проходит 65-я пленарная сессия Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС).

В Баку проходит 65-я пленарная сессия Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС).

Как сообщает Report, на сессии со вступительной речью выступит председатель Милли Меджлиса и ПА ОЧЭС Сахиба Гафарова.

В ходе пленарной сессии пройдут обсуждения на тему "Укрепление связей в регионе ОЧЭС, повышение мобильности путем создания умной и устойчивой транспортной инфраструктуры", будут приняты соответствующие решения.

В рамках мероприятия ожидается проведение заседаний нескольких комитетов организации, рассмотрение организационных вопросов.

На сессии председательство в ПА ОЧЭС перейдет от Азербайджана к Болгарии.