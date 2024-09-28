В Баку проходит 58-е заседание Исполкома Международной ассоциации прокуроров

В Баку проходит 58-е заседание Исполнительного комитета Международной ассоциации прокуроров (МАП).

В Баку проходит 58-е заседание Исполнительного комитета Международной ассоциации прокуроров (МАП).

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Азербайджана, на заседании в Центре Гейдара Алиева со вступительной речью выступил генеральный прокурор Кямран Алиев.

Международная ассоциация прокуроров является первой и единственной глобальной организацией прокуроров мира, насчитывающей более 350 тыс. членов из 177 стран. Ежегодная конференция и общее собрание МАП пройдут с 29 сентября по 2 октября в Баку.