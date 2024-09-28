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В Баку проходит 58-е заседание Исполкома Международной ассоциации прокуроров

В Баку проходит 58-е заседание Исполкома Международной ассоциации прокуроров В Баку проходит 58-е заседание Исполнительного комитета Международной ассоциации прокуроров (МАП).
Внешняя политика
28 сентября 2024 г. 12:34
В Баку проходит 58-е заседание Исполкома Международной ассоциации прокуроров

В Баку проходит 58-е заседание Исполнительного комитета Международной ассоциации прокуроров (МАП).

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Азербайджана, на заседании в Центре Гейдара Алиева со вступительной речью выступил генеральный прокурор Кямран Алиев.

Международная ассоциация прокуроров является первой и единственной глобальной организацией прокуроров мира, насчитывающей более 350 тыс. членов из 177 стран. Ежегодная конференция и общее собрание МАП пройдут с 29 сентября по 2 октября в Баку.

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Версия на английском языке ФотоBaku hosts 58th Executive Committee meeting of Int’l Association of Prosecutors
Версия на азербайджанском языке ФотоBeynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının İcraiyyə Komitəsinin 58-ci iclası keçirilir

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