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В Баку проходит третье заседание Российско-Азербайджанского экспертного совета

В Баку проходит третье заседание Российско-Азербайджанского экспертного совета Сегодня в Баку проходит третье заседание Российско-Азербайджанского экспертного совета.
Внешняя политика
28 февраля 2023 г. 11:52
В Баку проходит третье заседание Российско-Азербайджанского экспертного совета

Сегодня в Баку проходит третье заседание Российско-Азербайджанского экспертного совета.

Как передает Report, об этом сообщает Центр анализа международных отношений (ЦАМО).

В мероприятии принимают участие руководитель Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев, а также политологи и политические аналитики с обеих сторон.

Отметим, что на тематической конференции "Российско-азербайджанские отношения в XXI веке: стратегическое партнерство в контексте региональной безопасности" в рамках третьего заседания Российско-Азербайджанского экспертного совета также примет участие находящийся с визитом в Азербайджане министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Версия на английском языке ФотоBaku hosting 3rd meeting of Russia-Azerbaijan Expert Council
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Rusiya-Azərbaycan Ekspert Şurasının 3-cü iclası keçirilir

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