В Баку проходит третье заседание Российско-Азербайджанского экспертного совета

Сегодня в Баку проходит третье заседание Российско-Азербайджанского экспертного совета.

Сегодня в Баку проходит третье заседание Российско-Азербайджанского экспертного совета.

Как передает Report, об этом сообщает Центр анализа международных отношений (ЦАМО).

В мероприятии принимают участие руководитель Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев, а также политологи и политические аналитики с обеих сторон.

Отметим, что на тематической конференции "Российско-азербайджанские отношения в XXI веке: стратегическое партнерство в контексте региональной безопасности" в рамках третьего заседания Российско-Азербайджанского экспертного совета также примет участие находящийся с визитом в Азербайджане министр иностранных дел России Сергей Лавров.