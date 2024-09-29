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В Баку проходит 29-я Ежегодная конференция Международной ассоциации прокуроров

В Баку проходит 29-я Ежегодная конференция Международной ассоциации прокуроров В Баку с 29 сентября по 2 октября проходит 29-я Ежегодная конференция и Генеральная ассамблея Международной ассоциации прокуроров (МАП) - первая и единственная глобальная организация прокуроров мира.
Внешняя политика
29 сентября 2024 г. 18:44
В Баку проходит 29-я Ежегодная конференция Международной ассоциации прокуроров

В Баку с 29 сентября по 2 октября проходят 29-я Ежегодная конференция и Общее собрание Международной ассоциации прокуроров (МАП) - первая и единственная глобальная организация прокуроров мира.

Как передает Report, в Бакинском конгресс-центре проходит церемония открытия мероприятий.

В конференции и ассамблее МАП принимают участие более 465 делегатов из 95 стран, включая генеральных прокуроров и других высокопоставленных лиц ряда государств. В рамках мероприятия будут организованы различные пленарные сессии, заседания рабочих групп, а также двусторонние и многосторонние встречи.

Также запланирован ряд социальных мероприятий для установления профессиональных связей между прокурорами и адвокатами, представляющими разные страны.

Главной темой конференции станет "Роль прокуратуры в защите верховенства закона". Участники обсудят такие темы, как цифровые улики в уголовном преследовании, использование искусственного интеллекта в уголовном процессе, повышение прозрачности и укрепление общественного доверия в системе уголовного правосудия, расследование преступлений на гендерной почве, экономическая преступность и возвращение активов.

Ожидается принятие ряда важных решений, связанных со стратегией и будущей деятельностью МАП.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının 29-cu İllik Konfransı keçirilir

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