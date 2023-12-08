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В Баку проходит 20-е заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Россией

В Баку проходит 20-е заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Россией В Баку проходит 20-е заседание межпарламентской комиссии по двустороннему сотрудничеству Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и Совета Федерации Российской Федерации.
Внешняя политика
8 декабря 2023 г. 16:17
В Баку проходит 20-е заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Россией

В Баку проходит 20-е юбилейное заседание межпарламентской комиссии по двустороннему сотрудничеству Милли Меджлиса Азербайджана и Федерального собрания России.

Как сообщает Report, мероприятие вступительным словом открыли первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли и первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания России Андрей Яцкин.

На юбилейном заседании будут заслушаны доклады на темы: "Дальнейшее развитие и углубление межпарламентского сотрудничества между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Федеральным Собранием Российской Федерации", "Тенденции и перспективы укрепления торгово-экономического сотрудничества между Азербайджаном и Россией", "Опыт и пути развития азербайджано-российского межрегионального сотрудничества", "Подготовка к четвертому Евразийскому женскому форуму" и "Двадцать первое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Федеральным собранием Российской Федерации".

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Версия на азербайджанском языке Bakıda Azərbaycanla Rusiya arasında əməkdaşlıq üzrə Parlamentlərarası komissiyanın 20-ci iclası keçirilir
Версия на английском языке Baku hosting 20th meeting of interparliamentary commission on cooperation between Azerbaijan and Russia

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