В Баку проходит 2-я встреча глав ведомств ОТГ, ответственных за вопросы семьи и соцполитики

В Баку проходит 2-я встреча глав ведомств ОТГ, ответственных за вопросы семьи и соцполитики

В Баку проходит церемония открытия второй встречи министров и руководителей ведомств, ответственных за вопросы семьи и социальной политики Организации тюркских государств (OТГ).

Как сообщает Report, в мероприятии на тему "Роль женщин в современном обществе: устойчивое развитие и традиционные ценности" принимают участие официальные представители стран-членов организации.

В первый день двухдневного мероприятия будут обсуждаться темы "Крепкие семьи, сильные общества: политика поддержки семьи в странах ОТГ" и "Средний коридор 360°: от геополитики к цифровой трансформации, от семьи к зеленому развитию".