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В Баку проходит 2-я встреча глав ведомств ОТГ, ответственных за вопросы семьи и соцполитики

В Баку проходит 2-я встреча глав ведомств ОТГ, ответственных за вопросы семьи и соцполитики В Баку проходит 2-я встреча глав ведомств ОТГ, ответственных за вопросы семьи и соцполитики
Внешняя политика
11 июня 2025 г. 11:17
В Баку проходит 2-я встреча глав ведомств ОТГ, ответственных за вопросы семьи и соцполитики

В Баку проходит церемония открытия второй встречи министров и руководителей ведомств, ответственных за вопросы семьи и социальной политики Организации тюркских государств (OТГ).

Как сообщает Report, в мероприятии на тему "Роль женщин в современном обществе: устойчивое развитие и традиционные ценности" принимают участие официальные представители стран-членов организации.

В первый день двухдневного мероприятия будут обсуждаться темы "Крепкие семьи, сильные общества: политика поддержки семьи в странах ОТГ" и "Средний коридор 360°: от геополитики к цифровой трансформации, от семьи к зеленому развитию".

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Версия на английском языке 2nd meeting of OTS officials responsible for family and social policy underway in Baku
Версия на азербайджанском языке Bakıda TDT-nin ailə və sosial siyasət sahələrinə məsul qurumlarının rəhbərlərinin ikinci iclası keçirilir

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