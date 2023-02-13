В Баку продолжается строительство Итальяно-азербайджанского университета

В Баку продолжается строительство Итальяно-азербайджанского университета.

В Баку продолжается строительство Итальяно-азербайджанского университета.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на встрече с находящимся с визитом в нашей стране министром по делам предприятий и продукции Made in Italy Италии Адольфо Урсо.

Дж.Байрамов выразил удовлетворение развитием двусторонних отношений, отметив важность взаимных визитов между Азербайджаном и Италией.

Министр также рассказал о значении Итальяно-азербайджанского университета, основанного в прошлом году в рамках визита в нашу страну бывшего министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Адольфо Урсо в свою очередь подчеркнул широкие перспективы сотрудничества между двумя странами.

На встрече стороны обсудили сотрудничество в области возобновляемых источников энергии, фармацевтической промышленности, культуре и другим сферам, представляющим взаимный интерес.