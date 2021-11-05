В Баку продолжает работу VIII Глобальный форум

Продолжается работа VIII Глобального Бакинского форума.

Продолжается работа VIII Глобального Бакинского форума.

Как сообщает Report, во второй день обсуждения продолжатся в рамках трех панельных заседаний на темы "Борьба с изменением климата и удовлетворение глобальной потребности в энергии: как можно совместить и то, и другое?", "Содействие продовольственной безопасности и питанию" и "Молодежь говорит, мы слушаем".

В ходе первой панели участники обсудят вопросы борьбы с изменением климата, энергетическую безопасность.

В форуме принимают участие делегаты более чем из 40 стран - бывшие главы государств и правительств, политики, политологи, эксперты, общественные деятели, руководители и представители международных и неправительственных организаций.

Работа форума продлится до 6 ноября.