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В Баку продолжает работу VIII Глобальный форум

В Баку продолжает работу VIII Глобальный форум Продолжается работа VIII Глобального Бакинского форума.
Внешняя политика
5 ноября 2021 г. 09:59
В Баку продолжает работу VIII Глобальный форум

Продолжается работа VIII Глобального Бакинского форума.

Как сообщает Report, во второй день обсуждения продолжатся в рамках трех панельных заседаний на темы "Борьба с изменением климата и удовлетворение глобальной потребности в энергии: как можно совместить и то, и другое?", "Содействие продовольственной безопасности и питанию" и "Молодежь говорит, мы слушаем".

В ходе первой панели участники обсудят вопросы борьбы с изменением климата, энергетическую безопасность.

В форуме принимают участие делегаты более чем из 40 стран - бывшие главы государств и правительств, политики, политологи, эксперты, общественные деятели, руководители и представители международных и неправительственных организаций.

Работа форума продлится до 6 ноября.

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Версия на английском языке 8th Global Forum continues in Baku
Версия на азербайджанском языке Qlobal Bakı Forumu işini davam etdirir

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