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В Баку продолжает работу международная конференция по борьбе с исламофобией

В Баку продолжает работу международная конференция по борьбе с исламофобией В Баку продолжаются панельные обсуждения в рамках международной конференции на тему "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: новые глобальные и транснациональные вызовы".
Внешняя политика
16 марта 2023 г. 10:39
В Баку продолжает работу международная конференция по борьбе с исламофобией

В Баку продолжаются панельные обсуждения в рамках международной конференции на тему "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: новые глобальные и транснациональные вызовы".

Как сообщает Report, мероприятие, посвященное Международному дню борьбы с исламофобией, проходит при совместной организации Бакинского международного центра мультикультурализма, Центр анализа международных отношений и Межрелигиозного форума G20.

В конференции принимают участие ученые, международные эксперты, религиозные деятели и представители неправительственных организаций из 31 страны, которые обсуждают различные подходы в борьбе с исламофобией, проявления исламофобии в некоторых странах Европы, исламофобию в мировых СМИ.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİslamofobiyaya qarşı mübarizə üzrə beynəlxalq konfrans davam edir

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