В Баку продолжает работу международная конференция по борьбе с исламофобией

В Баку продолжаются панельные обсуждения в рамках международной конференции на тему "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: новые глобальные и транснациональные вызовы".

В Баку продолжаются панельные обсуждения в рамках международной конференции на тему "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: новые глобальные и транснациональные вызовы".

Как сообщает Report, мероприятие, посвященное Международному дню борьбы с исламофобией, проходит при совместной организации Бакинского международного центра мультикультурализма, Центр анализа международных отношений и Межрелигиозного форума G20.

В конференции принимают участие ученые, международные эксперты, религиозные деятели и представители неправительственных организаций из 31 страны, которые обсуждают различные подходы в борьбе с исламофобией, проявления исламофобии в некоторых странах Европы, исламофобию в мировых СМИ.