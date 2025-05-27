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В Баку принято Совместное коммюнике по борьбе с исламофобией

В Баку принято Совместное коммюнике по борьбе с исламофобией В Баку принято Совместное коммюнике по борьбе с исламофобией
Внешняя политика
27 мая 2025 г. 16:53
В Баку принято Совместное коммюнике по борьбе с исламофобией

По итогам состоявшейся в Баку международной научной конференции "Исламофобия: разоблачение предрассудков, разрушение стигм" принято Совместное коммюнике.

Как сообщает Report, документ зачитал председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев.

В ходе двухдневного мероприятия участники обсудили гендерные вопросы в контексте исламофобии, предрассудки, укоренившиеся в отношении мусульманок, в том числе в вузах, и призвали к их включению в повестку дня мира и безопасности, а также к расширению свободы женщин и связанных с этим социальных программ.

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Версия на английском языке Joint Communique on combating Islamophobia adopted in Baku
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