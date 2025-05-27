В Баку принято Совместное коммюнике по борьбе с исламофобией

В Баку принято Совместное коммюнике по борьбе с исламофобией

По итогам состоявшейся в Баку международной научной конференции "Исламофобия: разоблачение предрассудков, разрушение стигм" принято Совместное коммюнике.

Как сообщает Report, документ зачитал председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев.

В ходе двухдневного мероприятия участники обсудили гендерные вопросы в контексте исламофобии, предрассудки, укоренившиеся в отношении мусульманок, в том числе в вузах, и призвали к их включению в повестку дня мира и безопасности, а также к расширению свободы женщин и связанных с этим социальных программ.