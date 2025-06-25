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В Баку приняли декларацию в поддержку деколонизации Гваделупы

В Баку приняли декларацию в поддержку деколонизации Гваделупы 16:26 На международной тематической конференции "На пути к деколонизации Гваделупы: проблемы и перспективы", проходящей в Баку, была принята итоговая декларация.
Внешняя политика
25 июня 2025 г. 16:52
В Баку приняли декларацию в поддержку деколонизации Гваделупы

Участники международной тематической конференции "На пути к деколонизации Гваделупы: проблемы и перспективы", проходящей в Баку, приняли итоговую декларацию.

Как сообщает Report, документ зачитал исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов.

"Мы поддерживаем продолжение диалога, сотрудничества и обмена мнениями между народами и движениями, пострадавшими от колониализма. В то же время, мы особо подчеркиваем важность международных платформ, таких как БИГ. Такие платформы играют важную роль в донесении голоса угнетенных народов до мирового сообщества и в продвижении глобальной повестки деколонизации на международные платформы", - говорится в декларации.

Согласно докумену, в ней выражается поддержка мирному, справедливому и демократическому переходу народа Гваделупы к суверенитету.

"Мы подчеркиваем необходимость инклюзивного диалога, признания исторической правды, возрождения культуры и языка, справедливой компенсации, а также деколонизации институтов и системы образования для устранения колониального наследия....Мы выражаем решительную солидарность с народами, которые все еще живут под колониальным гнетом в мире, и вновь подтверждаем нашу поддержку их права свободно определять свою судьбу в соответствии с международным правом. В этой связи мы призываем Организацию Объединенных Наций и соответствующие международные и региональные организации поддержать процесс деколонизации Гваделупы, предпринять конкретные меры по повторному включению Гваделупы в список несамоуправляющихся территорий ООН и решительно выразить свою позицию по этому вопросу", - говорится в декларации.

"Будущее Гваделупы принадлежит только ее народу. Мы выражаем глубокую благодарность Азербайджану и БИГ за организацию этой важной конференции и их неоценимую поддержку в продвижении глобальных вопросов деколонизации", - говорится в документе.

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Версия на английском языке Declaration in support of Guadeloupe’s decolonization adopted in Baku
Версия на азербайджанском языке Bakıda Qvadelupun dekolonizasiyası ilə bağlı keçirilən konfransda yekun bəyanat qəbul edilib

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