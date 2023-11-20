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Участники международной конференции в Баку поддержали предложение о создании Женской платформы ДН

Участники международной конференции в Баку поддержали предложение о создании Женской платформы ДН На международной конференции "Расширение прав и возможностей женщин" в Баку была принята итоговая декларация.
Внешняя политика
20 ноября 2023 г. 19:20
Участники международной конференции в Баку поддержали предложение о создании Женской платформы ДН

Участники состоявшейся в Баку международной конференции "Расширение прав и возможностей женщин" поддержали предложение о создании Женской платформы Движения неприсоединения (ДН).

Как сообщает Report, об этом говорится в тексте декларации, принятой по итогам конференции.

Участники мероприятия также выразили признательность правительству Азербайджана за гостеприимство и проведение первой в истории Конференции Движения неприсоединения по продвижению прав женщин 20-21 ноября 2023 года.

В декларации также подтверждена приверженность дальнейшему продвижению прав человека и расширению прав и возможностей женщин в качестве программы Движения неприсоединения в будущем и подтверждена политическая воля к решению проблем в сфере улучшения положения женщин и реализации их прав.

Участники конференции также подтвердили приверженность объединению усилий и продолжению борьбы со всеми формами насилия в отношении женщин до его полной ликвидации.

Отметим, что учреждение Женской платформы Движения неприсоединения - это третья инициатива, предложенная Азербайджаном в рамках председательства в ДН. По инициативе Азербайджана были также учреждены Парламентская сеть ДН и Молодежная организация ДН. Этот формат, организованный по инициативе президента Ильхама Алиева, призван и далее способствовать повышению имиджа Движения неприсоединения на международной арене.

18:50

По итогам состоявшейся в Баку международной конференции "Расширение прав и возможностей женщин" принята декларация.

Как сообщает Report, об этом объявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

Декларация принята по итогам мероприятия, организованного Азербайджаном совместно с Угандой и Узбекистаном - будущими председателями в Движении неприсоединения (ДН).

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Версия на азербайджанском языке Bakıda qadın hüquqlarına dair beynəlxalq konfransın yekunu üzrə bəyannamə qəbul edilib

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