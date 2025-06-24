В Баку прибыла делегация Национального университета обороны Турции

В Баку прибыла делегация Национального университета обороны Турции

Делегация, возглавляемая заместителем ректора Национального университета обороны Турции профессором Сердаром Салманом, в составе руководства Военного института Сухопутных войск Национального университета обороны братской страны и слушателей курса "Управление штабом", находится с визитом в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Турецкие гости побывали на Аллее почетного захоронения, где почтили светлую память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, а также посетили Аллею шехидов и Мемориал турецким воинам-освободителям.

Затем состоялась встреча ректора Национального университета обороны генерал-майора Гюндуза Абдулова с турецкой делегацией.

Поприветствовав гостей, ректор подробно рассказал об успешных реформах, проводимых в системе военного образования в Азербайджане, и о новшествах, внедряемых с учетом передового международного опыта.

Генерал-майор Абдулов отметил, что азербайджано-турецкое военное сотрудничество основывается на дружеских и братских отношениях, и рассказал о вкладе этого союзничества в развитие военного образования в обеих странах.

Профессор С.Салман поблагодарил за теплый прием и оказанное гостеприимство.

В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам, касающимся положительных результатов реформ в сфере военного образования в азербайджанской армии, а также по другим темам.