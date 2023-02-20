В Баку прибыли министры инвестиции, нефти,  промышленности и производства Пакистана

В Азербайджан прибыла министерская делегация из Пакистана.
Как передает Report, в ходе двухдневного визита федеральный министр Совета по инвестициям (BOI) Чаудри Салик Хуссейн, министр нефти Мусадик Масуд Малик и федеральный министр промышленности и производства Пакистана Сайед Муртаза Махмуд проведут в Баку ряд встреч с официальными лицами.
Планируется обсудить перспективы развития двустороннего сотрудничества двух стран.
Напомним, что в прошлом году Азербайджан и Пакистан отметили 30-летие установления дипломатических отношений.