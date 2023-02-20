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В Баку прибыли министры инвестиции, нефти,  промышленности и производства Пакистана

В Баку прибыли министры инвестиции, нефти,  промышленности и производства Пакистана В Азербайджан прибыла министерская делегация из Пакистана
Внешняя политика
20 февраля 2023 г. 12:17
В Баку прибыли министры инвестиции, нефти,  промышленности и производства Пакистана

В Азербайджан прибыла министерская делегация из Пакистана.

Как передает Report, в ходе двухдневного визита федеральный министр Совета по инвестициям (BOI) Чаудри Салик Хуссейн, министр нефти Мусадик Масуд Малик и федеральный министр промышленности и производства Пакистана Сайед Муртаза Махмуд проведут в Баку ряд встреч с официальными лицами.

Планируется обсудить перспективы развития двустороннего сотрудничества двух стран.

Напомним, что в прошлом году Азербайджан и Пакистан отметили 30-летие установления дипломатических отношений.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPakistanın investisiya, neft, sənaye və istehsal nazirləri Bakıda səfərdədir
Версия на английском языке ФотоPakistan's ministers of investment, petroleum, industry and production arrive in Baku

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