В Баку прибыли министры инвестиции, нефти, промышленности и производства Пакистана

В Азербайджан прибыла министерская делегация из Пакистана

В Азербайджан прибыла министерская делегация из Пакистана.

Как передает Report, в ходе двухдневного визита федеральный министр Совета по инвестициям (BOI) Чаудри Салик Хуссейн, министр нефти Мусадик Масуд Малик и федеральный министр промышленности и производства Пакистана Сайед Муртаза Махмуд проведут в Баку ряд встреч с официальными лицами.

Планируется обсудить перспективы развития двустороннего сотрудничества двух стран.

Напомним, что в прошлом году Азербайджан и Пакистан отметили 30-летие установления дипломатических отношений.