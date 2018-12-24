В Баку прибыл новый посол Саудовской Аравии

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Королевства Саудовская Аравия в Азербайджане Хамада Абдуллу Худаира.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, в ходе встречи стороны выразили удовлетворенность развитие двусторонних политических связей, подчеркнули важность углубления сотрудничества между двумя странами в экономической сфере, в том числе проведения бизнес-форумов.

Кроме того, стороны обсудили вопросы сотрудничества в энергетической, транспортной и других сферах.

Посол Хамад Абдулла Худаир вручил Эльмару Мамедъярову копию верительных грамот.

Э.Мамедъяров пожелал новоназначенному послу Саудовской Аравии успехов в дипломатической деятельности.