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    В Баку прибыл новый посол Саудовской Аравии

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Королевства Саудовская Аравия в Азербайджане Хамада Абдуллу Худаира.

    Как сообщили Report в пресс-службе МИД, в ходе встречи стороны выразили удовлетворенность развитие двусторонних политических связей, подчеркнули важность углубления сотрудничества между двумя странами в экономической сфере, в том числе проведения бизнес-форумов.

    Кроме того, стороны обсудили вопросы сотрудничества в энергетической, транспортной и других сферах.

    Посол Хамад Абдулла Худаир вручил Эльмару Мамедъярову копию верительных грамот.

    Э.Мамедъяров пожелал новоназначенному послу Саудовской Аравии успехов в дипломатической деятельности.

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