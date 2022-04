В Баку прибыл главный советник Госдепа по переговорам на Кавказе

Старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Эндрю Шофер находится с визитом в Азербайджане.

Как передает Report, об этом сообщило в Twitter посольство США в Азербайджане.

"Мы приветствуем главного советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Эндрю Шофера, который посетит Баку с 24 по 29 апреля. США привержены сотрудничеству в двустороннем и многостороннем формате для содействия мирному, демократическому и процветающему будущему Южного Кавказа", - отмечается в публикации.

We welcome Andrew Schofer, U.S. Department of State Senior Advisor for Caucasus Negotiations, to Baku April 24-29. The U.S. remains deeply committed to engaging bilaterally and multilaterally to promote a peaceful, democratic, and prosperous future for the South Caucasus.