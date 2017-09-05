Глава МИД Турции прибыл в Азербайджан

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прибыл в Азербайджан.

Как сообщает Report, Мевлют Чавушоглу примет участие в трехсторонней встрече глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии, которая пройдет в Баку 6 сентября.

Отметим, что это уже шестая по счету трехсторонняя встреча в подобном составе.

Напомним, что первая встреча подобного рода состоялась в Трабзоне 8 июня 2012 года. Вторая прошла 28 марта 2013 года в Батуми, в ходе которой стороны выработали план действия секторального сотрудничества на 2013-2015 годы. Третья по счету встреча состоялась в Гяндже 19 февраля 2014 года, четвертая - 10 декабря того же года, и, наконец, пятая встреча прошла в Тбилиси 19 февраля 2016 года.