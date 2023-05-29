В Баку прибудет делегация Международной комиссии по пропавшим без вести лицам

В ближайшие дни в Баку прибудет делегация Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (International Commission on Missing Persons, ICMP).

В ближайшие дни в Баку прибудет делегация Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (International Commission on Missing Persons, ICMP).

Об этом Report заявил посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев.

Как отметил посол, вопрос о выяснении судьбы нескольких тысяч пропавших без вести граждан Азербайджана постоянно находится в центре внимания президента и МИД Азербайджана, а также других компетентных структур нашей страны.

"Это важнейший гуманитарный, политический и правовой аспект постконфликтной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией",- сказал он.

Посол Р. Мустафаев также сообщил, что в апреле 2022 года делегация ICMP посетила Баку по приглашению азербайджанской стороны для обсуждения вопроса об оказании помощи Азербайджану по поиску наших граждан, пропавших без вести в ходе развязанной Арменией войны против Азербайджана. По итогам встреч в Баку была достигнута договоренность о том, что делегация данной международной организации посетит Азербайджан и проведёт всестороннюю оценку вопроса с целью оказания конкретной помощи для выяснения судьбы граждан Азербайджана пропавших без вести.

По информации Р. Мустафаева, начало работы ICMP и визит ее делегации в Баку стали возможными благодаря финансовой поддержке со стороны МИД Нидерландов.

"Мы рассматриваем эту финансовую помощь как существенный вклад нидерландской стороны в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - отметил азербайджанский дипломат.



Он также добавил, что в ходе двухнедельного пребывания в нашей стране члены делегации ICMP проведут всестороннюю оценку институциональных и технических возможностей Азербайджана по решению проблемы лиц, пропавших без вести, состояния правовой базы, научных и технических возможностей нашей страны в данном вопросе, оценят степень вовлечённости гражданского общества, медиа и особенно членов семей пропавших лиц в процесс их поиска.

Как заявил посол, "конечной целью миссии ICMP мы видим оказание азербайджанской стороне помощи по выявлению мест массовых захоронений и местонахождению граждан Азербайджана, пропавших без вести, их идентификации по ДНК с помощью самых современных технологий. Крайне важным представляется оказание нам научного и технического содействия в этом процессе".

"Мы рассчитываем также на то, что работа данной делегации в Азербайджане станет - помимо решения своей основной задачи - началом активного сотрудничества центров судебной медицины и криминалистики нашей страны с ведущими центрами и лабораториями Европы, занятыми в этой сфере",- добавил посол.

Как известно, Международная комиссия по пропавшим без вести лицам - это единственная межправительственная организация (создана по инициативе президента США Билла Клинтона в июне 1996 года), занимающаяся проблемой лиц, пропавших без вести в результате вооруженных конфликтов, стихийных бедствий, нарушений прав человека, миграции и организованной преступности.