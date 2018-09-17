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    В Баку презентована книга об истории двусторонних отношений Азербайджана и Чехии

    © Report

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ В столице Азербайджана состоялась презентация книги "Баку-Прага: Скрытые временем следы", посвященная истории двусторонних отношений Азербайджана и Чехии. 

    Как сообщает Report, работа по созданию книги велась по инициативе посольства Чехии в Азербайджане, книга написана с использованием материалов архивов двух стран.

    Презентовавший книгу заместитель посла Чехии Петр Вагнер отметил, что работа над ней активно велась на протяжении последних нескольких лет. По его словам, в основу книги легки редкие и интересные исторические материалы Госархива Азербайджана, Архива политических документов управления делами президента Азербайджана и многих других.

    Книга охватывает большой отрезок времени: от средних веков до настоящего времени. П.Вагнер отметил, что в книгу также вошли и упоминания о Баку в чешкой прессе от 1989 и 1890 гг., период АДР, годы Первой и Второй мировой войн.

    Заместитель посла также отметил важную роль Баку в победе во Второй мировой войне.

    В ходе презентации было отмечено, что книга об истории азербайджано-чешских отношений имеет важное практическое значение как научный материал для ученых и студентов вузов, так и в качестве настольной книги для дипломатов и политиков.

    Отметим, на презентации принял участие новоназначенный посол Чехии в Азербайджане Милан Экерт. 

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