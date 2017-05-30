В Баку презентована книга депутата Милли Меджлиса "Ильхам Алиев. Портрет президента на фоне перемен" на украинском языке

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ В Баку состоялась презентация книги депутата Милли Меджлиса Азербайджана Эльмиры Ахундовой "Ильхам Алиев. Портрет президента на фоне перемен" в переводе на украинском языке.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Азербайджане, презентация была проведена Украинским конгрессом Азербайджана (УКА) при поддержке посольства.

В мероприятии приняли участие посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко и дипломаты посольства, депутаты Милли Меджлиса, в том числе руководитель группы по межпарламентским связям Азербайджан-Украина Руфат Гулиев и депутат Нагиф Хамзаев, представители Центра переводов при Кабинете министров Азербайджана, заместитель Председателя республиканской организации "Ветеранов Карабахской войны" Арис Мамедов, активисты Украинского конгресса Азербайджана, а также представители азербайджанских СМИ.

Во время своего выступления посол Украины А.Мищенко отметил важное значение таких публикаций на украинском языке в деле дальнейшего укрепления взаимопонимания и дружественных отношений между народами двух стран.