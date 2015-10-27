​В Баку презентовали проекты Совета Европы и Евросоюза для Азербайджана на ближайшие два года

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ В Баку состоялась презентация ряда проектов, которые Совет Европы и Евросоюз осуществят в странах "Восточного партнерства" и в Азербайджане в ближайшие два года. Как сообщает Report, открывая мероприятие, руководитель офиса Совета Европы в Баку Драгана Филипович поблагодарила азербайджанскую сторону за содействие и готовность сотрудничать для реализации проектов.

По словам Д. Филипович, основная цель 4-х проектов, которые будут осуществлены в Азербайджане в 2015-2017 гг. на основе рамочного соглашения "О программном сотрудничестве", заключается в расширении свобод СМИ, борьбе с коррупцией, повышении возможностей и роли Академии юстиции, получении образования судьями и осуществлении специальных проектов, посвященных повышению качества и рентабельности органов юстиции в Азербайджане.

Руководитель офиса Совета Европы отметила, что реализация этих проектов послужит повышению эффективности сотрудничества, а также на благо всего региона. "Реализация этих проектов позволит поддержать диалог с Азербайджаном, оказать поддержку в приведении к европейским стандартам", - заявила Д. Филипович.

Руководитель представительства Евросоюза в Азербайджане Малена Мард в свою очередь заявила, что ЕС нацелен на долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном.

Проекты на сумму 4,7 млн. евро финансируются Евросоюзом и Советом Европы и осуществляются Советом Европы.

Кроме указанных проектов, Азербайджан принимает участие в 14 региональных инициативах, охватывающих Азербайджан и несколько других стран.