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В Баку построят культурно-развлекательный комплекс “Узбекистан” за $80 млн

В Баку построят культурно-развлекательный комплекс “Узбекистан” за $80 млн В Баку строится культурно-развлекательный комплекс “Узбекистан” стоимостью $80 млн.
Внешняя политика
3 июля 2025 г. 17:17
В Баку построят культурно-развлекательный комплекс “Узбекистан” за $80 млн

В Баку начались работы по созданию культурно-развлекательного комплекса “Узбекистан” стоимостью $80 млн.

Как передает Report, об этом сообщают узбекские СМИ со ссылкой на предпринимателя Джахонгира Артыкходжаева.

“В столице Азербайджана реализуется масштабный проект по строительству культурно-развлекательного комплекса “Узбекистан”. Новый парк возводится на территории 4,5 га в престижном районе “Белый город Баку” (Baku White City). Общая стоимость проекта составляет $80 млн, а посещаемость, согласно прогнозам, может достичь 800 тыс. человек в год”, - сообщил Артыкходжаева.

Предприниматель отметил, что реализация проекта началась 10 февраля 2025 года, строительство комплекса займет два года после получения необходимых разрешений.

“Уже выполнены снос, земляные работы, монтаж коммуникаций. Проложено 11 км трубопроводов, 15 км электрокабелей, установлены 8 электрических панелей, 5 насосов и 4 резервуара. Проект предполагает создание архитектурных объектов в стиле Самарканда, Бухары, Хивы, мастерских, ресторанов национальной кухни, пляжа, океанариума, ТРЦ, музей восковых фигур, шопинг-авеню и уникальный летающий театр”, - сообщил Артыкходжаев.

К разработке концепции привлечены архитекторы из Узбекистана. Внутреннюю инфраструктуру проектирует австралийская компания Sanderson Group - известный международный разработчик тематических парков, в том числе ташкентского "Magic City" и ряда крупных объектов в Узбекистане. Адаптацией проекта под бакинскую среду занимаются архитектурные бюро Азербайджана.

“Здесь будут отображены культура, традиции и обычаи Узбекистана, организована продажа национальных блюд и одежды. Президент [Шафкат Мирзиёев] поручил, чтобы парк стал настоящим зеркалом Узбекистана в Азербайджане”, - подчеркнул предприниматель.

Напомним, 2 июня президенты Азербайджана и Узбекистана заложили первый камень в основание парка, который будет оформлен в форме карты Узбекистана

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 80 milyon dollar dəyərində "Özbəkistan" mədəni-əyləncə kompleksi tikiləcək

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