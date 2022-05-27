В Баку посадили деревья в честь 30-летия дипотношений между Азербайджаном и Пакистаном

В парке Ататюрка в Баку состоялась церемония посадки деревьев, приуроченная к 30-летней годовщине установления дипломатичных отношений между Азербайджаном и Пакистаном.

В парке Ататюрка в Баку состоялась церемония посадки деревьев, приуроченная к 30-летней годовщине установления дипломатичных отношений между Азербайджаном и Пакистаном.

Как сообщает Report, в ней приняли участие посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи и глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов.

Как отметил посол Пакистана, сегодняшнее мероприятие - это показатель тесной дружбы между двумя странами.

"Очень знаменательно, что в этом году мы празднуем 30-летие установления дипотношений. И это дерево - символ нашего братства, того, что наши отношения будут только расти и крепчать", - заявил Билал Хаи.

Дипломат отметил, что страны всегда поддерживали друг друга, как и в вопросе Карабаха, также и в вопросе Джамму и Кашмира.

"Пакистан всегда с рядом с дружеским Азербайджаном", - отметил посол.