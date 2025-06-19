В Баку подпишут положение о создании Сети судебных советов тюркского мира

В Баку подпишут положение о создании Сети судебных советов тюркского мира

В Баку сегодня подпишут положение о создании Сети судебных советов тюркских государств.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Верховного суда Инам Керимов на третьем заседании председателей Судебных советов стран ОТГ в Баку.

По его словам, эта инициатива была впервые выдвинута на встрече, состоявшейся в мае 2024 года в Стамбуле и является важным шагом для институционализации конкретного правового сотрудничества.

"Считаю, что с подписанием Положения будет создана правовая основа для многостороннего и устойчивого сотрудничества в судебно-правовой сфере между странами-партнерами. В этих рамках будет сформирована надежная платформа для реализации совместных проектов, организации научно-образовательных программ, этической и профессиональной подготовки судей, проведения совместных правовых исследований и постоянного обмена опытом", - отметил Керимов.