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В Баку подписаны соглашения о сотрудничестве между НПО Азербайджана и других стран

В Баку подписаны соглашения о сотрудничестве между НПО Азербайджана и других стран В Баку подписаны соглашения о сотрудничестве между НПО Азербайджана и других стран
Внешняя политика
29 апреля 2025 г. 13:42
В Баку подписаны соглашения о сотрудничестве между НПО Азербайджана и других стран

В рамках учредительного форума Платформы НПО Глобального Юга в Баку подписан ряд соглашений о сотрудничестве между неправительственными организациями из различных стран.

Как сообщает Report, Агентство по государственной поддержке неправительственных организаций Азербайджана подписало меморандум о сотрудничестве с узбекистанским движением "Юксалиш".

После были подписаны соглашения между Союзом организаций инвалидов и Национальным агентством Джибути по работе с лицами с инвалидностью, между Общественным объединением за социальное благополучие граждан и обществом борьбы за права инвалидов "I AM HUMAN".

Также Международный Евразийский медиа-фонд подписал меморандум с Арабской платформой по возобновляемой энергии, общественное объединение "Женщина, развитие, будущее" оформило соглашение с организацией Бенина "Будущее для будущего", Национальный форум НПО заключил договор с Латиноамериканским отделением Совета сотрудничества Юг-Юг, Союз детей Азербайджана подписал меморандум с Платформой гражданского участия Сейшельских островов, а Фонд конституционных исследований с Федерацией сирийских туркманских ассоциаций.

Фото: Самира Гасанова

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan’s State Support Agency for NGOs inks memorandum with foreign NGOs
Версия на азербайджанском языке ФотоQHT Agentliyi ilə bir sıra ölkələrin təşkilatları arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb 

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