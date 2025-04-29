В Баку подписаны соглашения о сотрудничестве между НПО Азербайджана и других стран

В Баку подписаны соглашения о сотрудничестве между НПО Азербайджана и других стран

В рамках учредительного форума Платформы НПО Глобального Юга в Баку подписан ряд соглашений о сотрудничестве между неправительственными организациями из различных стран.

Как сообщает Report, Агентство по государственной поддержке неправительственных организаций Азербайджана подписало меморандум о сотрудничестве с узбекистанским движением "Юксалиш".

После были подписаны соглашения между Союзом организаций инвалидов и Национальным агентством Джибути по работе с лицами с инвалидностью, между Общественным объединением за социальное благополучие граждан и обществом борьбы за права инвалидов "I AM HUMAN".

Также Международный Евразийский медиа-фонд подписал меморандум с Арабской платформой по возобновляемой энергии, общественное объединение "Женщина, развитие, будущее" оформило соглашение с организацией Бенина "Будущее для будущего", Национальный форум НПО заключил договор с Латиноамериканским отделением Совета сотрудничества Юг-Юг, Союз детей Азербайджана подписал меморандум с Платформой гражданского участия Сейшельских островов, а Фонд конституционных исследований с Федерацией сирийских туркманских ассоциаций.

Фото: Самира Гасанова