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В Баку завершилась конференция по независимости острова Бонайре

В Баку завершилась конференция по независимости острова Бонайре В Баку завершилась конференция "Путь самоопределения острова Бонайре в Генеральной Ассамблее ООН через Баку", организованная Бакинской инициативной группой (БИГ) и Движением за права человека и перемены Бонайре.
Внешняя политика
22 августа 2024 г. 16:44
В Баку завершилась конференция по независимости острова Бонайре

В Баку завершилась конференция "Путь самоопределения острова Бонайре в Генеральной Ассамблее ООН через Баку", организованная Бакинской инициативной группой (БИГ) и Движением за права человека и перемены Бонайре.

Как сообщает Report, в завершение конференции исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов отметил, что Бонайре ищет поддержки у международного сообщества в обеспечении права местного народа на самоопределение.

"Мы призываем генерального секретаря ООН и входящие в организацию страны к солидарности и поддержке этой благородной борьбы. Также призываем присоединиться к семи Карибским островам в качестве соавторов резолюции по делу Бонайре. Эта резолюция призывает к включению Бонайре в список несамоуправляемых территорий ООН, передав его под охрану Специального комитета ООН по деколонизации", - сказал он.

По завершении конференции также был подписан итоговый документ.

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Версия на английском языке Baku conference concludes with key document signed on Bonaire’s future
Версия на азербайджанском языке Bakıda Boneyra adasının müstəqilliyinə dair konfransın yekun sənədi imzalanıb

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