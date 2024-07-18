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В Баку подписали Декларацию о создании международного освободительного фронта

В Баку подписали Декларацию о создании международного освободительного фронта В Баку подписали Декларацию о создании международного освободительного фронта.
Внешняя политика
18 июля 2024 г. 16:43
В Баку подписали Декларацию о создании международного освободительного фронта

В Баку подписана Декларация о создании международного освободительного фронта, а также утвержден его устав.

Как сообщает Report, документ подписан по итогам проведенного 17-18 июля в Баку первого Съезда с участием лидеров около 20 политических партий и движений за независимость Корсики, Меланезии, Полинезии, группы Карибских и Антильских островов, пострадавших от французского колониализма, а также уполномоченных представителей двух нидерландских колоний.

В декларации особо подчеркивается важная роль Азербайджана в процессе деколонизации, поддержка и приверженность Бакинской инициативной группы борьбе за свободу колониальных территорий, выражается благодарность Азербайджану. Документ осуждает политику расизма и репрессий, в частности, преступления, совершенные правительством Франции в Новой Каледонии и других колониальных территориях.

Создание Международного освободительного фронта призвано сформировать централизованную платформу против французского колониализма. Участники съезда решили более тесно сплотиться в борьбе за независимость, а также координировать свои действия на пути к победе над французским колониализмом и достижению независимости.

Фронт будет открыт для членства других территорий, которые продолжают оставаться под колониальным гнетом. Его будущая деятельность включает разработку стратегии по ликвидации колониализма, плана действий и повестки дня, и представление их международным организациям.

Напомним, что идея проведения первого Съезда в Баку принадлежит политическим партиям и движениям, борющимся за независимость заморских территорий Франции. Двухдневное мероприятие организовано Народным союзом освобождения Гваделупы при поддержке Бакинской инициативной группы. Съезд представил участникам возможность обсудить пути более тесного взаимодействия и координации деятельности путем создания единой платформы в целях борьбы с французским колониализмом.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Fransa Koloniyalarının Beynəlxalq Azadlıq Cəbhəsi yaradılıb

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